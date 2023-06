F1, Fernando Alonso promete: “no Canadá arrasamos” com a concorrência | AutoSport

Fernando Alonso não teve um fim de semana em Espanha como os seus fãs gostariam. Apesar de também puxarem por Carlos Sainz, muitos esperavam que a vitória número 33 do mais velho dos dois pilotos espanhóis pudesse acontecer no traçado catalão, com muitas teorias e ‘coincidências’ terem corrido a internet na semana que antecedeu o Grande Prémio no país vizinho. Apesar de ter sido um resultado diferente da Aston Martin na Catalunha, Alonso tem a certeza que no Canadá, palco da próxima ronda da temporada da Fórmula 1, as coisas vão ser muito diferentes.

“No Canadá, vamos trazer mais atualizações, e em Silverstone também… Tudo vai depender do desenvolvimento que a equipa vai apresentar”, afirmou Alonso à publicação espanhola Soymotor. “Mesmo assim, com uma qualificação normal, teríamos começado ao lado de Hamilton e poderíamos ter tido algumas oportunidades melhores. Penso que foi apenas uma corrida, e depois, no Canadá, arrasamos com eles”.

O piloto da Aston Martin continua muito confiante, mesmo depois da aparente melhoria da Mercedes, explicando que se por um lado a sua equipa foi ultrapassada no mundial de construtores, “nós voltamos a ganhar pontos à Ferrari”.