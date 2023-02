F1, Fernando Alonso: “Primeira pré-época normal desde o meu regresso” | AutoSport

Fernando Alonso diz estar na melhor forma de sempre e que esta pré-época correu da melhor forma possível, sendo a primeira pré-época normal desde o seu regresso.

Em 2021, ano do regresso de Alonso à F1, o espanhol sofreu um acidente ao fazer ciclismo, em que fraturou o maxilar superior. Foi necessário operar e colocar placas de metal, o que levou o piloto a perder três semanas de preparação. Na pré-época de 2022, foi necessária nova cirurgia para retirar as placas, obrigando o piloto a parar mais algumas semanas. E 2023, Fernando Alonso começa uma época sem qualquer tipo de mazelas e em forma:

“Sobre o aspeto físico, estou na melhor forma de sempre”, disse Alonso citado pelo RacingNews365.com, no lançamento do AMR23. “É apenas a forma como se conhece, a forma como se treina, e nos últimos dois anos, o inverno tem sido difícil. Em 2021, tive o acidente de bicicleta, não me pude mexer durante três semanas e no inverno passado também para retirar as placas e as coisas do rosto. Este é realmente o primeiro inverno em que pude fazer uma preparação normal [desde o meu regresso], por isso estou feliz.”