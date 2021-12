F1: Fernando Alonso preparado para trabalhar mais que os jovens | AutoSport

A idade não perdoa e no desporto de alta competição, estar no topo depois de certa idade exige muito mais trabalho e resiliência. Fernando Alonso sabe que tem de trabalhar mais para estar ao nível dos jovens talentos, mas não tem medo do desafio.

O espanhol afirmou que estava ciente do que o esperava neste regresso à F1 e diz-se preparado para o trabalho extra:

“É preciso treinar mais, é preciso alongar mais, é preciso ter uma rotina alimentar diferente, é preciso fazer muitas outras coisas para se estar na mesma forma e com a mesma força. Estou disposto a fazê-lo, é por isso que voltei também. Há mais sacrifícios a fazer, mas esse é o plano para este Inverno. Serei o mais forte que puder e sei que terei de treinar e terei de fazer mais do que os outros pilotos porque sim, sou mais velho do que eles”.

“Estava a planear ter uma preparação diferente para o próximo ano, mas não porque o carro será diferente porque penso que os carros serão muito semelhantes em termos de condução, forças e tempos por volta, etc., mas apenas porque este inverno, não pude fazer uma preparação adequada após o acidente de bicicleta. Estava apenas a contar os dias para ir ao Bahrein no início do ano , mas não tive um programa físico adequado, por isso, neste Inverno, quero fazer um pouco mais”.