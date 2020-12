F1: Fernando Alonso pode ter uma “desvantagem no início do ano”

Fernando Alonso regressa à Fórmula 1 em 2021 com a Alpine. A questão que se tem colocado mais é a de como o bicampeão mundial de Fórmula 1 se comportará após dois anos de ausência do desporto.

Para o diretor técnico da equipa, Marcin Budkowski, Alonso terá alguns problemas no início do próximo ano. Ao motorsport.com, Budkowski explicou que: “Temos de ter em conta a desvantagem dele, que é não ter pilotado por dois anos [na Fórmula 1]”. Apesar de não ter pilotado nenhum Fórmula 1 em termos competitivos, Alonso esteve presente nas 24h de Le Mans, nas 500 Milhas de Indianapolis ou no Rally Dakar.

Em 2020 Alonso efetuou alguns testes com o R.S.20 e o R.S.18. No carro deste ano, Alonso cumpriu os quilómetros disponíveis em dias de filmagens e também esteve presente no teste de jovens pilotos, em Abu Dhabi, após o último Grande Prémio desta temporada.