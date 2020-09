F1: Fernando Alonso pode pilotar em dia de filmagens

Fernando Alonso já esteve na fábrica da Renault para se aclimatizar com a sua equipa para 2021. A possibilidade de testar nos teste pós-temporada no em Abu Dhabi já foi colocada em cima da mesa (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS). Agora, na conferência de imprensa do Grande Prémio da Rússia, o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, coloca a hipótese de Alonso utilizar dias de filmagens ou até o programa da Renault com carros mais antigos.

“Ele está ansioso para voltar atrás do volante. Existem possibilidades dentro dos regulamentos, como por exemplo os dias de filmagem, algo que não utilizamos até agora. Também há o teste pós-temporada e também temos um programa com carro mais antigos. Vamos vê-lo em pista, onde e e quando, não sei exatamente”, afirmou Abiteboul.