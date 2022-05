F1, Fernando Alonso: “Os comissários fizeram um bom trabalho em Miami” | AutoSport

Fernando Alonso voltou atrás nas suas declarações. Depois de ter dito que os comissários fizeram um mau trabalho em Miami e que não tinha sido profissionais, o espanhol disse exatamente o contrário no fim de semana de Barcelona:

“Em reflexão sobre Miami e quinta-feira, talvez o veja agora de uma forma diferente. Os comissários fizeram o seu trabalho em Miami e talvez vejamos as coisas de forma diferente do interior do carro, no calor do momento. Apoio plenamente as ideias da FIA e queremos trabalhar com eles para melhorar o espetáculo para os fãs”, acrescentou Alonso. Uma mudança de posição surpreendente, olhando às palavras fortes proferidas antes da corrida de Espanha e recordando outros episódios com o piloto espanhol.