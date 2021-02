F1, Fernando Alonso: “Obrigado a todos, estou bem, e ansioso por começar 2021”

Alonso diz estar “OK e ansioso por começar a época de 2021″ depois de ter passado por uma cirurgia ao maxilar partido. Fernando Alonso foi submetido a uma “bem sucedida operação corretiva” a um maxilar fraturado, na sequência de um acidente de ciclismo na Suíça, em Lugano. Espera-se que o espanhol seja declarado apto para os testes de pré-época em março, no Bahrein.

Após o acidente durante um treino, Alonso foi imediatamente levado ao hospital, foram feitas radiografias que revelaram uma fratura no maxilar, que exigiu cirurgia.

Numa declaração divulgada hoje de manhã, a Alpine refere: “Fernando Alonso foi mantido sob observação no hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura no maxilar superior e levaram a cabo uma operação corretiva, que foi bem sucedida. A equipa médica que o acompanhou está satisfeita com o seu progresso.

O Fernando permanecerá sob observação no hospital por mais 48 horas”.

A declaração também acrescentou, de forma otimista que Alonso “será capaz de retomar progressivamente o treino. Esperamos que ele esteja plenamente operacional para se preparar para a época”.

Entretanto, a polícia suíça também confirmou que Alonso colidiu com um automobilista no exterior de um parque de estacionamento de um supermercado: “A polícia informa que ontem [quinta-feira] pouco antes das 14h em Viganello, um automobilista suíço de 42 anos, domiciliado na zona de Lugano, estava a conduzir via La Santa em direcção a Pregassona.

De acordo com uma reconstrução inicial e por razões que a investigação policial terá de estabelecer, ao fazer uma manobra de viragem à esquerda para entrar num parque de estacionamento de supermercado, houve uma colisão com um cidadão espanhol de 39 anos de idade, que estava a conduzir a sua bicicleta, ao passar a coluna de veículos estacionados na direcção oposta à direita.

A colisão ocorreu contra o lado direito do carro. No local intervieram agentes da polícia e, em apoio da polícia da cidade de Lugano, bem como os socorristas da Cruz Verde de Lugano que, após terem prestado os primeiros cuidados ao ciclista, o transportaram de ambulância para o Hospital. O ciclista de 39 anos sofreu uma fratura na mandíbula”, lê-se na declaração da polícia suíça.

O próprio Alonso já ‘tweetou’ uma mensagem aos seus adeptos, escrevendo: “Obrigado a todos, estou bem, e ansioso por começar 2021”.