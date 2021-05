F1, Fernando Alonso: “O que Esteban Ocon está a fazer é impressionante” | AutoSport

Fernando Alonso tem elogiado de forma frequente o seu colega de equipa Esteban Ocon e voltou a fazê-lo no final do GP de Espanha, classificando o trabalho do francês até agora de impressionante:

“Ele é bom, e estamos a ver isso. Está em grande forma e totalmente integrado à equipa. No ano passado conseguiu subir ao pódio no Bahrein e, agora, está a fazer fins de semana perfeitos. Isso é muito bom. É impressionante o que ele está a fazer agora. Estou a dar 100% e, obviamente, não é o suficiente para estar no nível dele atualmente, então preciso continuar a evoluir”, afirmou.

“De certa maneira, falamos sobre isso e antecipamos esta possibilidade. Quando o Carlos [Sainz] chegou, não foi tão rápido quanto o [Nico] Hülkenberg. Lembro-me das primeiras corridas do Daniel [Ricciardo], ele era mais lento que o Nico em 2019 e depois esteve muito bem em 2020, seu segundo ano”, lembrou. “Tento ser o mais rápido possível, mas não estou preocupado. As boas prestações virão em breve. “