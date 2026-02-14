F1, Fernando Alonso: “O campeão não será o melhor piloto, mas quem gerir melhor a energia”

Depois do entusiasmo da primeira semana, tem-se instalado um manto de negativismo sobre F1 e os novos carros. É sabido que a cada grande mudança, há sempre muitos que se levantam contra as novas exigências e sobre o que a nova tecnologia significa para o desporto. Mas a questão da gestão de energia tem sido cada vez mais profunda, com muitos a afirmar que as novas unidades motrizes vão contra o espírito da F1.

Fernando Alonso é uma dessas vozes e manifestou forte descontentamento com os novos regulamentos técnicos da Fórmula 1, criticando a crescente dependência da gestão de energia e admitindo também dificuldades iniciais no projeto da Aston Martin.

O piloto espanhol considera que a nova geração de monolugares reduz a influência direta do talento em pista, uma vez que a velocidade em curva passou a ser condicionada pelo consumo energético necessário para as retas. Em vez de maximizar o ataque, os pilotos são obrigados a gerir constantemente a bateria, alterando a forma tradicional de pilotagem.

Paralelamente, a Aston Martin enfrenta uma pré-temporada complicada. A equipa estreou a produção própria da caixa de velocidades e tem lidado com vários problemas técnicos e falta de consistência em pista, agravados pela ausência de testes anteriores. Isso tem dificultado a recolha de dados e a otimização do carro, colocando a formação numa fase inicial de desenvolvimento mais atrasada face a alguns rivais.

Apesar disso, Alonso acredita que a situação poderá melhorar ao longo do tempo, lembrando exemplos recentes de equipas que começaram a época com dificuldades e evoluíram rapidamente. O objetivo imediato passa por compreender melhor o pacote técnico e reduzir a distância competitiva.

“O papel do piloto está a desaparecer”, afirmou Fernando Alonso à Sky Sport Italia. “Agora somos cerca de 50 km/h mais lentos na Curva 12 porque não queremos gastar energia ali — queremos guardá-la para as rectas”, explicou à mesma estação televisiva. “O campeão não será o melhor piloto, mas quem gerir melhor o consumo de energia”, acrescentou. “Dêem-nos de volta a verdadeira Fórmula 1, ir ao limite e o verdadeiro rugido!”, apelou Fernando Alonso.

“Estamos a produzir a caixa de velocidades pela primeira vez, é um desafio e precisamos de mais informação. Começámos atrasados e enfrentamos dificuldades para encontrar desempenho”, referiu ainda o piloto à Sky Sport Italia.