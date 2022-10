F1, Fernando Alonso: “nós e a McLaren? Vai ser muito, muito equilibrado até Abu Dhabi” | AutoSport

Depois do duplo abandono dos Alpine em Singapura, a F1 já está em Suzuka, onde se vai desenrolar mais uma batalha entre a Alpine e a McLaren, que agora está quatro pontos na frente da Alpine. Para Fernando Alonso, estar de regresso a Suzuka, onde ganhou uma vez, é especial: “ganhei em 2006, e também ganhei em Fuji. Acho que todos adoram Suzuka.

A combinação de curvas de alta velocidade, um pouco de banking nas curvas também torna a sensação realmente especial. Os adeptos são muito apaixonados por aqui, por isso, todo o fim-de-semana é muito bom”, começou por dizer o espanhol, que depois de dois abandonos em Monza e Marina Bay, a equipa continua a sofrer com a fiabilidade: “Foram razões diferentes, mas temos sido bastante atingidos pela fiabilidade este ano. Perdemos muitos pontos. E infelizmente, agora estamos nesta batalha com a McLaren, poucos pontos atrás e espero que a partir daqui possamos ter cinco corridas normais e terminar em alta.

Mas sim, a fiabilidade tem sido o nosso ponto mais fraco este ano, disse alonso, falando do que espera da luta com a McLaren?: Penso que vai haver alguns fins-de-semana em que podemos marcar mais alguns pontos do que eles. Noutros, marcaremos menos. Penso que Singapura destaca-se porque foi uma grande perda de pontos. Mas penso que vai ser muito, muito equilibrado até Abu Dhabi”