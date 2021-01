F1, Fernando Alonso no debate do GOT: “É preciso todos os ‘ingredientes’ para sermos justos”

Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1 em 2021 para correr pela equipa da Alpine. Numa entrevista de antevisão às 24h de Daytona virtuais, onde partilha o carro com Rubens Barrichello e Tony Kanaan, o bicampeão do mundo de F1 (2005 e 2006) abordou um assunto que todos nós já discutimos: quem são os melhores da Fórmula 1?

No podcast do canal de YouTube WTF1, Fernando Alonso abordou essa questão colocando-se a si na contenção, contra Lewis Hamilton. Os dois pilotos estiveram juntos em 2007, no ano de estreia do britânico na Fórmula 1 e Fernando Alonso como bicampeão mundial.

“É muito difícil comparar os tempos, os pilotos, porque precisas de ter todos os ingredientes juntos para uma resposta justa. É verdade que ter o mesmo carro e a mesma equipa durante um ano é uma oportunidade para comparar, mas o resultado foi 109-109. Isso já é uma resposta”, começou por explicar o espanhol.

“É verdade que as pessoas dizem que foi o ano de estreia dele e eu já não estava nessa fase. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que tiv de mudar para a Bridgestone, que era parecido ao pneu da GP2 na altura, comparado com os Michelin e Bridgestone que tinha utilizado antes”, acrescentou Alonso.

“Tive de me adaptar a esse pneu durante os testes de inverno e nas primeiras quatro corridas. Esse facto não foi público, porque não interessava ao público”, afirmou Alonso.

“O fator sorte também é algo importante. O Lewis teve aquela entrada no pitlane, na China, na penúltima corrida, e isso foi um grande momento para ele. Para mim, problemas na caixa de velocidades fizeram-me começar de décimo em duas corridas. Por fim, tive uma das penalizações mais injustas na Hungria. Cai da pole para partir de décimo”, acrescentou o piloto da Alpine.

“Por isso, estou contente com o resultado de 109-109. Vejo o sucesso do Lewis agora, mas sei que é muito difícil comparar o Michael Schumacher, o Lewis e o Ayrton Senna. São era diferentes, carros diferentes, mas muitas vitórias. Mas, tu precisas sempre de um carro e um bom pacote e isso é algo que o Lewis tem e consegue mostrar resultados”, finalizou Alonso.