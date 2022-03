F1, Fernando Alonso: “Ninguém gosta realmente destes carros” | AutoSport

Fernando Alonso falou um pouco mais sobre a pilotagem dos novos carros, A nova filosofia implica novas técnicas de pilotagem e novas características nos monolugares. Numa entrevista à Forbes Espanha, Alonso falou um pouco das mudanças:

“São carros diferentes, trabalham de forma diferente porque têm efeito solo, temos a sensação de que quanto mais depressa se vai, mais aderência há, porque há túneis debaixo do fundo do carro que geram toda a força descendente e geram mais a 300 km/h do que a 100 km/h. Mesmo que seja um contrassenso, as curvas rápidas são mais fáceis do que as lentas, porque se tem menos downforce. É preciso mudar um pouco o chip em relação ao ano passado, são carros que rodam muito baixo para gerar mais downforce, muito duros na suspensão para que estejam sempre baixos e, portanto, são carros diferentes, mas nós vamos adaptar-nos.”

“Eu gosto do carro novo, mas é difícil comentar porque nenhum de nós gosta realmente destes carros. No ano passado estávamos a rodar em 1 m 17. e agora começamos em 1 m 22. São carros mais pesados, com menos potência devido ao combustível mais verde. Se perguntarmos a um piloto, gostaríamos de rodar em 1m10. Todos os carros, em teoria, vão ser mais iguais, muitas partes são comuns a todos porque não há liberdade de desenvolvimento e é bom para o desporto que sejamos mais iguais. Quanto aos pneus, perde-se aderência muito rapidamente. Gostava mais dos pneus de 2005, mas isso já não existe.”