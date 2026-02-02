F1, Fernando Alonso: “Newey está sempre a ensinar-nos alguma coisa”

O piloto espanhol Fernando Alonso elogiou a influência de Adrian Newey após completar as primeiras voltas com o novo monolugar da Aston Martin no shakedown de Barcelona, sublinhando que o conceituado engenheiro “está sempre a ensinar-nos alguma coisa”.

A equipa britânica iniciou o seu programa mais tarde do que a maioria dos rivais, entrando em pista apenas na quinta (com poucas voltas dadas) e sexta-feira do evento. As primeiras voltas do AMR26 foram realizadas por Lance Stroll, antes de Alonso assumir o volante no dia seguinte e completar mais de 60 voltas.

O teste marcou um momento particularmente simbólico para a Aston Martin, já que o carro é o primeiro concebido por Newey, que acumulará também funções de diretor de equipa, e inaugura igualmente a nova parceria técnica com a Honda.

Alonso destacou o esforço intenso desenvolvido na fábrica para ter o carro pronto a tempo, referindo que a preparação foi levada ao limite nas duas semanas anteriores ao teste e que a equipa só conseguiu chegar a Barcelona nos últimos dias. O piloto considerou esse trabalho decisivo para que o shakedown decorresse de forma positiva e afirmou que a estrutura já está focada nos próximos ensaios no Bahrein.

O bicampeão mundial salientou ainda o impacto motivacional da presença de Newey no dia a dia da equipa, descrevendo um ambiente de elevada atenção e exigência técnica sempre que o engenheiro está na garagem a analisar pormenores e a sugerir melhorias.

Fernando Alonso afirmou: “Foi bom, estava entusiasmado por voltar ao carro depois do inverno. Fizemos mais de 60 voltas e o carro está a responder bem. Foi muito especial, o primeiro carro feito pelo Adrian, juntamente com a Honda e a Aramco e estas novas regras. As últimas semanas foram muito intensas e foi um esforço tremendo de toda a equipa.Toda a gente fica super motivada quando o vê na garagem a cuidar de todos os detalhes. Está sempre a ensinar-nos alguma coisa.”