F1, Fernando Alonso: “Não teria regressado se não fossem as novas regras” | AutoSport

O Fernando Alonso que todos conhecemos está, aos poucos, a ressurgir e as mais recentes exibições mostram uma clara subida de forma. Alonso admitiu que foi a curiosidade de experimentar as máquinas de 2022 que o fez regressar.

A próxima época trará o começo de uma nova era, com carros novos e uma nova filosofia, o que interessou o asturiano. Alonso admitiu novamente que teve conversas com a Red Bull para o seu regresso:

“Não tive conversas com a Mercedes, houve algumas com a Red Bull”, disse Alonso ao programa ‘El Transistor’. “Eu não teria voltado à F1 sem as novas regras para 2022. As grandes equipas têm tudo pronto e o resto das equipas tem muito que fazer e testar. Para o próximo ano, todas as equipas têm o sonho de apanhar os líderes”.

A ausência de dois anos da F1 permitiu a Alonso ver a competição de forma diferente, passando a gostar até do que antes detestava. Nas suas aventuras fora da F1 foi bem sucedido em várias mas destacou duas:

“Gostei muito dos anos fora da F1, e ser capaz de mudar de disciplina e de carro todos os fins-de-semana foi um desafio. Um grande desafio de que gostei muito. De todas as coisas que fiz , escolho as 24 Horas de Le Mans e o Rally Dakar como as melhores”.

Quanto aos objetivos para o futuro:

“Gostaria de dizer que posso ser campeão, mas não sei”.

Alonso também foi questionado sobre o talento do seu bom amigo e compatriota Carlos Sainz, mas não quis colocar-lhe a pressão do campeonato.

“Espero que sim, mas não gostaria de lhe colocar essa pressão”, disse Alonso quando lhe perguntaram se Sainz poderia ser um Campeão do Mundo. “Não é fácil. Há poucos campeões e muitos pilotos”.