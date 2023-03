F1, Fernando Alonso: “Não tenho preocupações com a idade” | AutoSport

Fernando Alonso é um “animal competitivo” e aos 41 anos, continua com a mesma vontade de vencer. Essa capacidade vem de uma preparação adequada que exige sacrifícios.

Alonso explicou que teve de fazer alguns sacrifícios para estar em forma para este regresso, mas que não sente a idade, estando na melhor forma possível. O espanhol acredita que ainda tem alguns anos de competição pela frente:

“Continuo sempre motivado para competir, mesmo quando tentei parar a Fórmula 1 em 2018, não consegui ir e estive em carros diferentes todos os fins-de-semana, com o Campeonato Mundial de Endurance, ou Dakar, ou Indy ou o que quer que seja”, disse Alonso citado pelo RacingNews365.com. “Quando voltei à Fórmula 1, com certeza, decidi que tinha de sacrificar outras coisas na vida e dedicar-me por outro período de tempo, talvez três, talvez cinco, talvez sete anos ao desporto. Não há segredos, dedicas a tua vida à tua paixão e conheces melhor o teu corpo também, por isso treinas melhor, comes melhor e tornas a tua carreira mais longa.”

“Tenho o privilégio de continuar a pilotar aqui melhor do que nunca”, explicou ele. “Ainda não tenho preocupações com a idade, serei o primeiro a senti-la, quando perder alguma coisa, quando perder alguma ou não estiver motivado para viajar ou acordar de manhã e treinar ou apenas vir aqui para fazer testes. Até agora, só vejo vantagens porque conheço o carro, conheço os pneus, e alguns dos circuitos onde iremos competir este ano, já conduzi no passado, por isso não vejo uma desvantagem”.