F1: Fernando Alonso na Aston Martin | AutoSport

“El Plan” sofreu uma inesperada alteração. Fernando Alonso foi anunciado como piloto da Aston Martin para a próxima época, ocupando o lugar que será de Sebastian Vettel até ao fim da temporada. O piloto alemão comunicou na semana passada o fim da sua carreira e a Aston virou-se para o piloto mais experiente da grelha.

Já se sabia que a saída de Vettel iria fazer movimentar o mercado, mas esta aposta em Alonso tem tanto de lógica como de surpreendente. A Aston Martin procura ainda o seu rumo e precisa de um piloto com provas dadas e experiência. Fernando Alonso é a melhor opção nesse capítulo. No entanto, é com alguma surpresa que se vê Alonso sair da Alpine. O espanhol regressou a estrutura francesa, dizendo que era a sua casa e que queria voltar a ser feliz onde já conquistara dois campeonatos. A Alpine está num momento de forma muito melhor que a Aston e parece ter começado melhor nesta nova era da F1, pelo que é algo surpreendente ver Alonso dar uma espécie de passo atrás. Mas o espanhol terá sido convencido pelo projeto da equipa sediada em Silverstone e a partir da próxima época será o porta-estandarte da marca britânica.

Fernando Alonso

“A Aston Martin está claramente a aplicar a energia e o compromisso de vencer, e é por isso uma das equipas mais excitantes da Fórmula 1 atualmente. Conheço Lawrence e Lance há muitos anos e é óbvio que eles têm a ambição e a paixão de ter sucesso na Fórmula Um. Tenho observado como a equipa tem atraído sistematicamente pessoas com pedigree vencedor e tomei consciência do enorme empenho nas novas instalações e recursos em Silverstone. Hoje, ninguém mais na Fórmula Um demonstra uma visão maior e um empenho absoluto em vencer e isso torna-se numa oportunidade excitante para mim”.

“Ainda tenho fome e ambição de lutar para estar na frente e quero fazer parte de uma organização empenhada em aprender, desenvolver e ter sucesso. Todos nós sabemos que há muito a fazer para chegar à frente, que devemos aplicar toda a nossa energia no trabalho conjunto para encontrar performance. A paixão e o desejo que vi convencem-me a manter o meu prazer e empenho no desporto. Pretendo vencer novamente e, por conseguinte, tenho de aproveitar as oportunidades que me parecem certas”.

Lawrence Stroll (Presidente Executivo)

“Conheço e admiro o Fernando há muitos anos e sempre foi claro que ele é um vencedor empenhado como eu. Propus-me reunir as melhores pessoas e desenvolver os recursos e a organização adequados para ter sucesso neste desporto altamente competitivo, e esses planos estão agora a tomar forma em Silverstone. Pareceu natural, portanto, convidar o Fernando para fazer parte do desenvolvimento de uma equipa vencedora, estabelecemos muito rapidamente nas nossas recentes conversas que temos as mesmas ambições e valores, e foi fácil confirmar o nosso desejo de trabalhar em conjunto”.

Mike Krack (Diretor da equipa)

“Testemunhei a excitação na equipa de engenharia e em toda a organização pela oportunidade de trabalhar com o Fernando. Sabemos que quase todos podem aprender com alguém com o calibre e experiência do Fernando. Estamos confiantes que ele irá inspirar todos a mehorar e isso só irá aumentar a energia que existe na equipa. Estamos numa viagem para criar uma organização vencedora e é evidente que Fernando irá acelerar o nosso progresso e levar-nos a um desempenho de que nos poderemos orgulhar. Estamos encantados por ter o Fernando e o Lance como dupla de pilotos no próximo ano – a combinação de experiência e juventude será incrivelmente forte e ambos os pilotos anseiam por competir e trabalhar em conjunto. A equipa tem uma nova liderança centrada no desenvolvimento do AMR23, estamos todos entusiasmados por eles e os nossos projectos beneficiarão do conhecimento e experiência que o Fernando trará”.