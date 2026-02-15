F1: Fernando Alonso minimiza alarmismo de Lance Stroll

As recentes declarações de Lance Stroll, nas quais o piloto canadiano apontava para a necessidade da Aston Martin encontrar “quatro segundos de performance” para o AMR26, geraram alguma apreensão no paddock da Fórmula 1. Stroll baseava as suas afirmações nos resultados dos testes de pré-temporada, onde a equipa enfrentou alguns contratempos, nomeadamente em Barcelona (apenas 54 voltas completadas devido a um atraso na chegada) e no Barém (com tempos de 1:39.883 e 1:38.165 nos dias 1 e 3, respetivamente).

No entanto, Fernando Alonso, o experiente piloto espanhol da Aston Martin, adotou uma postura mais otimista e minimizou o alarmismo do seu colega de equipa. Alonso reconheceu que a tendência inicial aponta para um atraso de 4 a 5 segundos em relação aos líderes, mas argumenta que os maiores ganhos virão com a adaptação aos carros “vastamente diferentes” de 2026.

Alonso ilustrou o seu ponto de vista com um exemplo concreto: “Na minha volta no Barhein [dia 2], saí na Curva 4, mas melhorei oito décimos até ao final da volta. Pequenas mudanças, um simples ajuste, podem variar os tempos em oito décimos para cima ou para baixo. Não precisamos de dois décimos; quando otimizarmos, vamos desbloquear segundos.”

Apesar do otimismo, Alonso manteve os pés assentes na terra: “Não seremos os mais rápidos em Melbourne; começámos com o pé esquerdo.”

Um dos principais desafios da Aston Martin reside no facto de estar a construir internamente, pela primeira vez, a caixa de velocidades, o diferencial e embraiagem – componentes que, anteriormente, eram fornecidos pela Mercedes. Durante os testes no Barhein, Alonso enfrentou alguns problemas, como lock-ups em três ou quatro voltas consecutivas. A equipa necessita de mais dados e testes para afinar as reduções de caixa e as configurações do carro.

Com mais três dias de testes no Bahrein antes do Grande Prémio da Austrália, Alonso sublinhou a importância deste tempo precioso para a equipa melhorar. Apesar de reconhecer que a Aston Martin começou com o “pé esquerdo”, o piloto espanhol acredita no potencial da equipa, impulsionado por Adrian Newey, pela parceria com a Honda e pelos investimentos na nova fábrica e túnel de vento.

MPSA Agency