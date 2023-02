F1, Fernando Alonso: “Michael Schumacher não tinha dias maus” | AutoSport

Fernando Alonso já defrontou grandes nomes da F1 mas fala habitualmente das lutas que travou com Michael Schumacher sem esconder o apreço e a admiração pelo Barão Vermelho.

Na mais recente entrevista ao site da Aston Martin, Alonso falou de Schumacher e da sua tenacidade, uma lição incorporou na sua carreira, pois também o espanhol é um dos pilotos mais aguerridos e determinados da grelha:

“Michael não tinha dias maus. Michael nunca teve um mau desempenho. Foi isso que mais me impressionou quando cheguei à Fórmula 1 e especialmente quando lutei com ele pelo campeonato. Anteriormente, em toda a minha carreira e em diferentes categorias, os meus rivais tinham alguns dias maus e esses eram os dias em que se capitalizava e se ganhava mais pontos do que eles”, explicou ele. “Com Michael, isso não aconteceu. Ele e a Ferrari eram imbatíveis a maior parte do tempo, mas – mesmo quando não tinham o carro, os pneus, ou o que quer que fosse, a trabalhar na janela certa – Michael continuava a terminar em segundo ou terceiro lugar. Mesmo depois de um mau treino livre ou de uma má qualificação, ainda se encontraria Michael no pódio no domingo”, acrescentou ele. “Ele tinha essa tenacidade, esta vontade de explorar qualquer oportunidade, de minimizar os danos nos dias maus e de maximizar os dias bons. A sua determinação era extraordinária”.