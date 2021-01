F1, Fernando Alonso: “Mercedes e Lewis Hamilton vão vencer em 2021”

Fernando Alonso está de regresso à Fórmula 1 em 2021 para correr pela equipa da Alpine. Com o início da época a aproximar-se, o espanhol não tem ilusões e já prevê o final da temporada, com Lewis Hamilton campeão. Hamilton ainda não está confirmado para esta temporada, estando em negociações com a Mercedes para a renovação de contrato.

A falar à RAI Sport, Alonso afirmou: “Em 2021 a Mercedes vai voltar a vencer e Lewis Hamilton também. A Red Bull vai lutar pela segunda posição e pelo terceiro lugar ainda não sabemos quem vai terminar lá”.

“A Fórmula 1 não mudou muito. Temos as mesmas pessoas e as mesmas regras. Quem foi o melhor há dois anos, será o melhor agora. Já eu mudei. Quis novos desafios, e tive tempo para os fazer e acho que com isso melhorei o meu corpo e a minha cabeça. Agora, estou mais relaxado com o desafio que tenho pela frente”, disse Alonso.

“Estou mais maduro e os testes mostram que estou melhor fisicamente do que em 2010. Analisei o meu estilo de pilotagem, corrigi erros e alguns defeitos e a minha velocidade está intacta. As experiências em Le Mans e em Indy deram muitos dados importantes”, finalizou o campeão do mundo de F1 em 2005 e 2006.