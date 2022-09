F1, Fernando Alonso: “Max Verstappen merece o título” | AutoSport

Fernando Alonso é admirador confesso de Max Verstappen. Não poucas vezes o espanhol expressou a sua admiração por Verstappen e voltou a fazê-lo, afirmando que é um justo campeão, mesmo que o título ainda não tenha sido entregue.

Alonso tem dito várias vezes que vê muito do que era no passado em Max Verstappen e talvez essas supostas semelhanças fazem com que o espanhol não esconda o apreço que tem pelo neerlandês, que está a caminho do seu bicampeonato. Alonso considera que a conquista é inteiramente merecida:

“A Ferrari tinha um carro muito, muito rápido, mas a Red Bull e Max (Verstappen) foram impressionantes. Não houve luta, porque Red Bull e Max foram superiores, mas não tinham um carro superior. A Ferrari é igual, ou melhor”, afirma ele, citado pelo jornal A Marca. “Ele tem um longo caminho a percorrer, tem 24 anos de idade, mas desejo-lhe mais sorte do que eu tive. Porque eu tinha essas estatísticas quando tinha 26 anos e são as mesmas estatísticas que tenho agora. Tenho a certeza que com a Red Bull ele só pode melhorar. Merece o título plenamente, eles foram a melhor equipa e o melhor piloto. Quando o vão vencer não é importante, vão vencê-lo. Aqui ou no Japão”, diz Fernando.

Quanto às caraterísticas que partilha com Verstappen, Alonso referiu a capacidade de andar no máximo desde o primeiro treino:

“Há pilotos que estão a cem por cento desde o primeiro treino. Max é um desses, ele tem sido assim desde o karting e não é surpresa. Considero um dos meus pontos fortes e é por isso que parei na F1 em 2018, porque pensava que a minha carreira não estava a progredir por ser 10º ou 12º todos os fins-de-semana, queria testar-me noutras categorias e noutros carros, lutar por títulos diferentes”, recorda. “O Max pode estar 2,5 segundos à frente de todos, mas depois eles aproximar-se-ão. Aconteceu de alguma forma, em pequena escala, com o meu companheiro de equipa. Na sexta-feira estou bastante adiantado, mas no sábado e no domingo eles ficam cada vez melhores. Para o Max, ou para mim, gostaríamos de ter todas as sessões de treino com chuva antes de nos qualificarmos ao máximo”, especificou Alonso.