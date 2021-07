F1, Fernando Alonso: “Max Verstappen é o favorito” | AutoSport

Para Fernando Alonso o favorito ao título neste momento é Max Verstappen. O espanhol considera que o piloto da Red Bull está em melhor forma.

A época 2021 tem como atores principais Verstappen e Lewis Hamilton, os dois protagonistas na luta pelo título, uma luta que há muito não despertava grande interesse dado o domínio de Hamilton. É por isso que Alonso vê esta época como mais interessante:

“Pelo menos não é, como nos anos anteriores, Lewis contra Lewis e por vezes contra o Valtteri [Bottas], mas não frequentemente”, disse ele. “Portanto, neste momento temos um campeonato mais interessante para podermos seguir com um pouco mais de adrenalina até Abu Dhabi. Penso que isso é uma coisa boa”. [O meu] favorito neste momento é provavelmente o Max, porque ele está a ter um melhor desempenho. Mas as coisas podem mudar rapidamente, dependendo do desempenho de todas as equipas e das atualizações do carro, etc. Por isso, vamos seguir à distância”.

Quanto à possibilidade de ser colega de Verstappen, Alonso disse que tal pode acontecer, mas não na F1:

“Provavelmente, ainda temos uma oportunidade no futuro [de ser colegas de equipa]. Talvez não na Fórmula 1, honestamente, porque não creio que isso seja uma possibilidade. Mas, no futuro, quem sabe? […]