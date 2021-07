F1, Fernando Alonso: “Limites de pista devem ser claros” | AutoSport

Fernando Alonso não está satisfeito com a forma como os limites de pista estão a ser geridos pelos comissários. Para o espanhol é preciso haver mais clareza.

Alonso defende uma postura mais clara por parte dos comissários, para evitar que alguns pilotos sejam beneficiados em detrimento de outros, afirmando que é preciso falar com Michael Masi, diretor de corrida da F1:

“É algo que temos de discutir com ele [Masi]. Temos também de deixar claro aos pilotos. Deve ser preto no branco, não deve haver demasiadas áreas cinzentas, porque caso contrário os pilotos podem tirar partido disso”, disse o campeão mundial.

“Só tive algumas corridas com o Masi. Temos tido um ano com limites de pista muito mais intensos e isso foi evidente na primeira corrida no Bahrein. Sempre que há limites de pista este ano, há normalmente alguma controvérsia”, explicou Alonso à Soymotor.com.

Essa controvérsia passa para o lado dos fãs e torna-se num tópico de discussão, nunca havendo unanimidade. É por isso necessária clareza para bem dos espetáculo.