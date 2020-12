F1, Fernando Alonso: “Lewis está um passo a frente”

Fernando Alonso mostrou admiração pelo que Lewis Hamilton tem conseguido na F1, além de não estar com medo do seu regresso.

Para o piloto espanhol, apesar do carro fazer a diferença, Hamilton continua a ser um dos melhores e só por isso consegue o sucesso que tem alcançado:

“Ele tem um carro dominante, mas é melhor que o seu colega de equipa”, disse à Marca. “Tens sempre de mostrar qualidade, ele não se pode dar ao luxo de um mau fim-de-semana, ele está no auge da sua performance. Esperamos poder lutar contra Lewis em breve, não no próximo ano, mas em breve.”

“Penso que muitas pessoas podem ganhar um Grande Prémio com aquele carro e podem ganhar campeonatos naquele carro. Isso não significa nada de mal sobre Lewis, como eu disse, ele está um passo à frente.”

“Quão importante é o carro? Como é estar no lugar certo na altura certa? É muito importante. Isto é a Fórmula 1 e sempre foi assim, mas quando se está naquele lugar e naquele momento, é preciso aproveitar e Lewis fá-lo melhor do que ninguém. “

Quanto ao seu regresso, Alonso não se mostra preocupado, embora olhe para uma época de 23 corridas com algumas reticências:

Não estou preocupado com nada no meu regresso. Penso que estou mais maduro do que nunca”, disse o espanhol. “Os testes físicos mostram que estou tão apto como estava em 2010. Analisei a forma como conduzia para corrigir quaisquer defeitos, a minha velocidade permaneceu intacta e as experiências em Le Mans e Indy deram-me dados muito úteis.”

“De que é que eu tenho medo? Talvez de um calendário com 23 corridas. Torna-se pesado. Significa ter cerca de 20 dias de folga por ano”.

Em termos de objetivos, Alonso quer mais e melhor do que a Renault fez em 2020 .

“A Renault alcançou três pódios em 2020. Eu gostaria de melhorar isso. No próximo ano, gostaria de algo mais”, acrescentou ele.

“Penso que temos o talento, a fábrica e a ambição”. Temos de manter os pés no chão porque estamos a competir com grandes equipas e organizações muito grandes, por isso vamos ter de fazer o nosso melhor”.