F1: Fernando Alonso já teve alta

Fernando Alonso já pode saír do hospital e continuar a sua recuperação em casa.

O piloto espanhol que sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta foi submetido a uma cirurgia ao maxilar superior, que ficou fraturado como consequência, do impacto com um carro. O espanhol irá agora para casa onde numa primeira fase terá de descansar. Este contratempo poderá colocar em causa o regresso do #14 à competição no arranque do campeonato, no Bahrein.