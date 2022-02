F1: Fernando Alonso interessado em continuar em 2023 | AutoSport

Fernando Alonso começa a sua 19ª temporada na F1, sendo agora o piloto mais experiente da grelha. No entanto, a motivação mantém-se intacta e o piloto espanhol está ansioso por ver o que estes novos carros são capazes e se poderá ter uma hipótese de lutar pelo título a médio prazo. Com o seu contrato a terminar no final deste ano, Alonso irá analisar ao longo da época se tem motivação e vontade para continuar. Para já, essa vontade é clara:

“Neste momento, sinto-me muito motivado, feliz, gostei muito no ano passado, estou ansioso pelo desafio de 2022. Por isso, se tivesse de decidir agora, diria que sim”, disse o espanhol em conversa com a RTL Alemanha. Alonso deverá decidir o seu futuro por volta de meados de 2022.