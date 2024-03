F1: Fernando Alonso insiste em atualizações constantes para o Aston Martin AMR24 | AutoSport

Como demos conta antes, Mike Krack reconheceu alguns progressos da equipa no Grande Prémio da Arábia Saudita, mas opta por uma perspetiva cautelosa , salientando que terão de ser avaliados novos desenvolvimentos e melhorias na primeira prova que será realizada durante o dia, com condições diferentes das duas anteriores, na Austrália.

A Aston Martin enfrenta, desta forma, uma pressão crescente por parte do piloto espanhol à medida que as negociações do contrato para 2025 se aproximam. Ao mesmo tempo, Alonso salienta a importância de fazer progressos substanciais em cada corrida ao longo da temporada, destacando os desafios da equipa face a concorrentes como a McLaren e a Mercedes, apelando a novas soluções antes da próxima corrida na Austrália.

