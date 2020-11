F1: Fernando Alonso impressionado com George Russell

Fernando Alonso regressa à Fórmula 1 em 2021 com a Alpine, mas já está de olho na competição. Campeão do mundo em 2005 e 2006 pela Renault, Alonso sabe o que é necessário para vencer e falou sobre os pilotos jovens presentes na Fórmula 1, destacando um.

Ao f1.com, Alonso afirmou: “Penso que há pilotos muito talentosos na Fórmula 1. Chegam com um preparação muito boa, com as academias a ajudá-los desde muito cedo”.

“Para mim, o George Russell é o que me surpreende mais a cada fim de semana. Ele está a pilotar um Williams e fico impressionado com a sua velocidade natural. Se tivesse de colocar um nome para o futuro, ele é a minha escolha”, finalizou Alonso.