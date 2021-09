F1, Fernando Alonso: “Hamilton e Verstappen fizeram o que deviam” | AutoSport

Fernando Alonso comentou o incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e para o espanhol não passou de um incidente de corrida.

Alonso, que já esteve envolvido em muitas lutas acesas, considera que os dois intervenientes fizeram o que tinham de fazer e que o acidente de Monza foi uma infelicidade:

“Bem, eles estão lá, ambos campeões, e estão sempre a lutar até ao limite”, disse Alonso. “Para ser honesto, parece uma infelicidade, pois o carro salta um pouco, e depois tocam no pneu, e a borracha faz um carro voar sobre o outro. Mas é baixa velocidade, eles estão a 30 ou 40km/h, não há perigo. Por isso, não creio que isso tenha sido uma coisa importante. Silverstone provavelmente sim, mas [em Monza] foi apenas um incidente de corrida. Penso que Lewis tentou ir largo na Curva 1 para forçar o Max a talvez cortar a curva. Max não corta a curva, fica no exterior, mas depois não há possibilidade de fazer a curva no interior para a Curva 2. Penso que ambos fizeram o que deveriam fazer. Infelizmente, tocaram-se um ao outro. Vi também a repetição do início, e [Antonio] Giovinazzi e [Charles] Leclerc, tocaram-se da mesma maneira. [Lance] Stroll e [Sergio] Pérez, também tiveram um toque no início da mesma forma nas curvas 1 e 2. Mas não tocaram roda a roda. Portanto, não há o mesmo resultado. Mas esta é uma manobra muito típica na Curva 1, Curva 2, e tiveram o azar de tocar no pneu com o pneu”.