F1, Fernando Alonso: “Há três campeões do mundo na grelha e só um disponível” | AutoSport

Fernando Alonso dará prioridade à Aston Martin caso decida continuar a competir na Fórmula 1 após o final desta temporada, terminando o seu contrato com a equipa britânico este ano. No entanto, vai avisando que mesmo com esta prioridade em mente, é o único campeão do mundo da disciplina que não tem qualquer compromisso delineado para o futuro, podendo ser opção de qualquer equipa, numa altura em que é sugerido como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes.

Fernando Alonso começou por explicar que não se comprometerá com qualquer projeto apenas “para conduzir e divertir-me. Não sou esse tipo de piloto, não sou esse tipo de pessoa”. O espanhol esclareceu que “se quero continuar a pilotar é porque sei, a começar por mim próprio, que posso dar 200 por cento à equipa dentro e fora da pista, no simulador, no marketing e na pista. Por isso, estou a preparar-me para a eventualidade de querer continuar a correr. Se eu quiser continuar a correr, vamos ver quais são as opções”.

Sobre as possibilidades para o seu futuro, Alonso deu conta que sua “primeira prioridade será sempre sentar-me e discutir com a Aston. No ano passado, deram-me a oportunidade de me juntar a esta organização, da qual me orgulho muito de fazer parte. Com a nova fábrica e tudo o que está a acontecer, há um grande futuro nesta equipa e quero explorar todas as possibilidades de correr aqui durante muitos anos.”

Questionado sobre se pode excluir a hipótese de se mudar para a Mercedes em 2025, Alonso respondeu que essa será uma pergunta que lhe vão fazer muito nos primeiros meses do ano, acrescentando que “antes de mais, preciso de decidir o que quero fazer no futuro. Se quero voltar a dedicar a minha vida durante mais alguns anos a este desporto que adoro. Adoro a Fórmula 1 mas, de um modo geral, adoro conduzir. Por isso, se não for a Fórmula 1, serei feliz em qualquer outra forma de desporto automóvel e talvez tenha mais tempo para a minha vida privada, o que é sempre muito importante nesta idade”.

Alonso continuou afirmando que esta “é uma decisão que tenho de tomar sozinho. Preciso de pensar e de me comprometer com uma equipa, eventualmente, e certificar-me de que compreendo que será essa equipa e que dedicarei 100% do meu tempo. Quando tomar essa decisão, quero sentar-me com a Aston Martin porque gostaria de continuar com este projeto […]. Mas se não conseguirmos chegar a um acordo e eu quiser comprometer-me a correr na Fórmula 1, sei que tenho uma posição privilegiada. Provavelmente atraio outras equipas. O desempenho que viram no ano passado, o compromisso. Só há três campeões do mundo na grelha e só há um disponível”.

Do lado da Aston Martin, Mike Krack diz estar “bastante confiante” em conseguir renovar o contrato com o piloto espanhol, mantendo-o na estrutura durante mais temporadas.