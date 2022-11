F1: Fernando Alonso gostaria de manter-se na Aston Martin quando terminar carreira | AutoSport

Só pensa nisso “daqui por dois ou três anos” , mas a carreira de Fernando Alonso na Fórmula 1 vai ter de terminar algum dia e quando isso acontecer, o espanhol gostaria de manter-se ligado à sua nova equipa, a Aston Martin.

Depois de terminar o seu contrato com a Alpine no final desta época, Alonso será o substituto de Sebastian Vettel na Aston Martin, estrutura que parece não ter qualquer imposição ao futuro do piloto, como parecia terem os franceses, além de estarem a reunir uma série de altos funcionários de outras equipas e a construírem novas infraestruturas em Silverstone, querendo lutar por títulos a médio prazo.

“De momento não tenho nada claro na minha cabeça, mas sei que um dia vou parar de pilotar, e terei talvez 25 anos de experiência ou algo assim”, disse Alonso, citado pelo The Race. “Portanto, posso ser obviamente muito útil a qualquer equipa. E essa equipa espero que seja a Aston Martin, apenas para continuar o que quer que façamos nos próximos anos”.

Como referiu não ter qualquer plano para quando chegar a altura de sair da Fórmula 1, Alonso explicou que pode optar por competir no Sportscar ou até mesmo regressar ao Dakar, experiência que gostava de repetir e vencer.

No final do primeiro contacto com o monolugar de 2022 da nova equipa, Fernando Alonso estava satisfeito e disse ter ficado surpreendido com o bom carro que a estrutura de Silverstone produziu.

foto: Twitter Aston Martin