F1, Fernando Alonso: “Ganhar o Dakar é uma prioridade para mim” | AutoSport

Fernando Alonso está feliz na F1 F1, masmas não esquece o Dakar. O piloto espanhol reconheceu que gostaria de vencer o terceiro campeonato do mundo de F1, mas olha para a sua presença agora na F1 mais como uma forma de aproveitar o seu tempo na F1. No entanto, olha para o Dakar como um objetivo importante para si.

Em declarações ao podcast High Performance, Alonso reconheceu que quer muito ganhar o Dakar:

“Gostaria de ganhar o campeonato mais uma vez, mas não é a grande prioridade. Estou a gostar do processo, especialmente com a Aston Martin, de nos tornarmos candidatos no futuro, gosto do tempo com a equipa, o crescimento que temos tido. 99% que vou voltar a tentar o Dakar. Não é que o terceiro título mundial seja menos importante, mas ganhar o Dakar um dia é uma grande prioridade para mim. Talvez tenha de tentar oito, dez anos até um dia ter sorte, mas se conseguir ganhar na F1, na resistência e no Dakar, será algo muito especial, como piloto e como homem”.

Fernando Alonso terá pouco destaque na história pelos números que conquistou na F1. Mas terá certamente um enorme destaque pelo seu talento, pela forma como venceu na F1 e na Resistência e se conseguir vencer o Dakar, será certamente um feito único.