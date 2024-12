F1, Fernando Alonso: “Gabriel Bortoleto é o melhor”

Fernando Alonso elogiou Gabriel Bortoleto como o melhor estreante na temporada de 2025 da Fórmula 1, colocando-o acima de outros recém-chegados altamente conceituados. Bortoleto, que venceu os campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula 2 nas suas épocas de estreia, vai juntar-se à Sauber ao lado de Nico Hulkenberg.

O alinhamento de estreantes de 2025 também inclui Andrea Kimi Antonelli com a Mercedes, Oliver Bearman com a Haas, Jack Doohan com a Alpine e potencialmente Isack Hadjar com a RB, dependendo do futuro de Sergio Perez. Apesar de rivais como Hadjar e Bearman terem conseguido mais vitórias em corridas na Fórmula 2, a força de Bortoleto residiu na sua consistência. Ele terminou 21 das últimas 22 corridas entre os 10 primeiros, incluindo as últimas sete corridas entre os cinco primeiros. Esta consistência foi fundamental para ultrapassar um défice de pontos e garantir o campeonato.

Alonso, que supervisiona a carreira de Bortoleto através da sua empresa A14 Management, enfatizou que os resultados do brasileiro na pista em máquinas idênticas demonstram a sua superioridade. Ele reconheceu que Bortoleto pode não ter o carro mais competitivo em 2025, mas acredita que o seu talento não deve ser menosprezado.

“Ele é o melhor”, disse Alonso sobre Bortoleto: “Ele foi campeão na sua época de estreia na F3. Foi campeão na sua época de estreia na F2. Sei que se fala muito da geração jovem – muitos estreantes também no próximo ano, todos eles muito talentosos, mas o melhor é o Gabriel. Ele mostrou-o na pista com os mesmos carros. É óbvio que no próximo ano talvez não tenha o mesmo carro que alguns dos estreantes, mas espero que as pessoas não se esqueçam de que ele é melhor do que eles. Ele foi e continuará a ser”.