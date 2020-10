F1: Fernando Alonso frustrado com falta de testes

Fernando Alonso mostrou a sua frustração perante a falta de testes perante do seu regresso à Fórmula 1 em 2021. O bicampeão do mundo [2005 e 2006] vai regressar ao campeonato com a Alpine, depois de ter feito a sua última corrida em 2018, no Grande Prémio do Abu Dhabi.

Para a próxima época as equipas já concordaram em limitar os testes de pré-temporada para um total de apenas três dias. Para Alonso, que regressa à Fórmula 1, isso não é suficiente. A Renault já colocou a hipótese do espanhol rodar nos testes de jovens no Abu Dhabi, com o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, a pedir permissão à FIA. Também já se colocou a hipótese do espanhol rodar com um carro mais antigo.

“A Fórmula 1 é uma contradição. É o desporto mais avançado do mundo, milhões e milhões de investimento, mas depois é o único em que um atleta está proibido de treinar. Em janeiro de 2021 há um dia e meio no total de testes por carro e depois começa o campeonato. Se fores ao Jogos Olímpicos é impensável que treines um dia e meio, mas, é o que é. Temos de procurar meios alternativos, como o simulador”, afirmou o espanhol ao AS.