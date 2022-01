F1, Fernando Alonso: “Foram o Russell e o Verstappen que me faziam ver F1…” | AutoSport

Alonso revelou que dois pilotos, George Russell e Max Verstappen, foram a “razão pela qual liguei a TV para a F1” durante as duas épocas que esteve afastado das pistas de F1.

É natural que depois de tantos anos na disciplina, mesmo que tenha estado afastado da disciplina, por outras paragens, quer fosse Dakar ou Le Mans, Fernando Alonso continuou a ver F1, observando de perto dois pilotos em particular.

O espanhol, que se prepara para uma segunda temporada com a Alpine, revelou que pilotos seguiu durante os seus dois anos sabáticos de F1: “Disse também no início do campeonato, antes mesmo de ter começado, no Bahrein, que o piloto que me impressionou mais quando estava em casa a ver na televisão foi o George [Russell], face ao desempenho no Williams, e Max [Verstappen]. Aqueles eram os dois tipos que me faziam ligar a televisão”.