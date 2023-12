F1: Fernando Alonso foi surpreendido pelo “compromisso e motivação” de Lance Stroll | AutoSport

Fernando Alonso e Lance Stroll formaram uma das novas duplas de pilotos em 2023, que só começou a trabalhar junta, em pista, depois dos testes de pré-temporada. O piloto canadiano lesionou-se muito perto do início dos trabalhos e teve de ser substituído por Felipe Drugovich durante o período de testes, conseguindo fazer parte da grelha de partida da primeira corrida do ano, mas não estando ainda a cem por cento na melhor fase do AMR23, enquanto Alonso somava bons resultados e conquistava pódios. No entanto, o experiente piloto espanhol foi surpreendido com o empenho do seu companheiro de equipa durante toda a temporada.

Stroll não conseguiu tirar partido da melhor fase do monolugar da equipa de Silverstone, tendo enfrentado, depois disso, uma altura complicada da época, enquanto a Aston Martin tentava encontrar soluções para a falta de desempenho do carro, com Mercedes, Ferrari e McLaren a ultrapassá-los na classificação. “Melhoramos algumas coisas no carro e ele voltou à sua melhor forma”, explicou Fernando Alonso sobre Stroll. “Foi impressionante ver o seu empenho e motivação durante os períodos de altos e baixos. Estava muito determinado em voltarmos ao rumo certo”.

O piloto canadiano acabou por conseguir bons resultados até ao final da temporada, como ficou demonstrado com o quinto lugar em São Paulo e Las Vegas, o que surpreendeu Alonso. “Para ser honesto, surpreendeu-me. O nível de compromisso e motivação que demonstra”, acrescentou o piloto espanhol, citado pelo Motorsport-Total.com.

Com a experiência de Alonso a Aston Martin deu um passo em frente, mas o piloto espanhol diz que mantém contacto “todas as semanas” com o seu companheiro de equipa, para se certificarem que “estamos todos a ir na mesma direção”, numa relação com Stroll que descreveu como “muito boa” e “única”.