F1: Fernando Alonso foi o mais rápido do teste

Fernando Alonso destacou-se no último teste de 2020 fazendo a melhor marca do dia. O piloto espanhol completou mais um passo na caminhada do seu regresso àF1.

Alonso estabeleceu um tempo mais rápido de 1:36.333 no R.S.20 da Renault. A Mercedes terminou em segundo e terceiro lugar, com os pilotos de Fórmula E Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne encarregados das tarefas de teste.

De Vries, no seu primeiro teste de Fórmula 1, terminou 0,262s atrás do bicampeão mundial Alonso, com o piloto reserva Vandoorne meio segundo abaixo do seu antigo companheiro de equipa McLaren.

Robert Kubica, da Alfa Romeo, foi quarto, à frente de Yuki Tsunoda que deverá ver o seu lugar confirmado na AlphaTauri para 2021.

Tempos: