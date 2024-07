F1: Fernando Alonso foi hipótese para a Mercedes

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, revelou que Fernando Alonso foi considerado como um potencial sucessor de Lewis Hamilton, mas Alonso não estava “interessado” em juntar-se à Mercedes. Wolff explicou que Alonso preferia um contrato de longa duração com a Aston Martin, que assinou em meados de abril. Wolff também sugeriu que Alonso poderia ter conquistado mais títulos com uma melhor gestão da sua carreira, referindo que as anteriores afiliações com a McLaren e com o executivo da Mercedes, Dieter Zetsche, provavelmente fecharam a porta a uma mudança para a Mercedes.

Apesar da idade, Fernando Alonso continua a ser um piloto cobiçado por muitas equipas. O piloto espanhol terá estado no radar da Mercedes, mas o seu compromisso com a Aston Martin afastou os Felchas de Prata.

