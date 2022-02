F1, Fernando Alonso: “Ferrari parece ser a mais rápida” | AutoSport

Os primeiros sinais mostram que a Ferrari começou muito bem o ano, com um carro fiável e que apresentou um bom ritmo. Apesar de Carlos Sainz ter dito que não chegaram nem perto do limite do carro, os primeiros indícios parecem muito animadores. Fernando Alonso também afirmou que a Ferrari parece ser a mais rápida nesta fase:

“Ferrari parece ser o carro mais rápido, o que é certamente uma surpresa”, disse Alonso à TVE. “Para o Carlos [Sainz] é uma grande notícia e para a Espanha em geral. A Mercedes também pareceu muito rápida rápida”, declarou Alonso.