F1, Fernando Alonso: Ferrari mais inconsistente “agora do que nas épocas em que lá estive” | AutoSport

O bom início de temporada de Fernando Alonso no primeiro ano como piloto da Aston Martin faz com que se discuta a hipótese do piloto espanhol poder vencer uma corrida ainda em 2023, depois de passagens menos bem conseguidas pela McLaren e Alpine, além de uma pausa na carreira na Fórmula 1. Desde a temporada de 2013, a penúltima como piloto da Ferrari, que Alonso não vence uma corrida.

A escolha pelo projeto da equipa de Silverstone está a correr bem para Alonso, que tem ao seu dispor um monolugar com melhores desempenhos do que o carro italiano da sua antiga equipa, reparando o piloto espanhol que a Ferrari está mais inconstante em termos de resultados agora do que durante o tempo em foi seu piloto.

“Com a Ferrari estivemos sempre no topo. Nunca cometemos erros e lutamos pelo campeonato do mundo até à última corrida em duas ocasiões”, disse o piloto à Sky. “Felizmente, para mim e também para a Aston Martin, há mais inconsistência em Maranello agora do que nas épocas em que lá estive”.

Fernando Alonso pilotou um monolugar Ferrari em 96 corridas de Fórmula 1, vencendo por 11 ocasiões e conquistando 44 pódios em cinco épocas em que foi piloto da equipa de Maranello. Neste momento, em cinco corridas disputadas pela Aston Martin, Alonso soma 4 terceiros lugares e 75 pontos, enquanto o piloto da Ferrari melhor classificado é Carlos Sainz, com 44 pontos e segue no quinto posto da classificação geral do mundial.