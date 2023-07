F1: Fernando Alonso faz ajuste nos objetivos da Aston Martin | AutoSport

Lembram-se de Fernando Alonso dizer que a Aston Martin iria estar nos pódios até ao fim da época. O espanhol retirou pressão e disse que a equipa não deve perder o foco no futuro.

Para Alonso, a Aston Martin já fez muito mais do que era esperado para esta época, por isso mantém a tranquilidade, mesmo que veja outras equipas a aproximarem-se do nível da equipa britânica:

“Para ser honesto, não estou muito stressado com o desenvolvimento”, disse Alonso à imprensa após o Grande Prémio da Grã-Bretanha. “O carro está melhor do que o esperado este ano, estamos a lutar por coisas com que provavelmente nunca poderíamos sonhar no início do ano. Por isso, se conseguirmos manter-nos entre os 10 primeiros e lutar com os melhores, é ótimo. Mas penso que também temos de nos concentrar no panorama a longo prazo. Não podemos ficar stressados todos os fins-de-semana por sermos sétimos ou quartos, ou por estarmos no pódio este ano. Temos de ser muito pragmáticos e descontraídos em relação ao nosso desempenho.”