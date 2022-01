F1, Fernando Alonso: “Fãs devem decidir futuro das corridas sprint” | AutoSport

As corridas Sprint parece ser uma inevitabilidade para o futuro, mas para Fernando Alonso, os fãs deveriam decidir se querem ou não.

As corridas Sprint foram uma novidade introduzida para dar mais interesse aos fins de semana e para sentir o pulso a corridas mais curtas, um tema que tem sido cada vez mais falado com a chegada de novos fãs. E Alonso defende que deveriam ser mesmo os fãs a decidir:

“Penso que este formato é feito para os fãs, para melhorar o espetáculo e para atrair diferentes e novos fãs para o desporto”, disse Alonso, citado pelo Motorsport.com em Espanha. “Por isso penso que devemos perguntar-lhes e ver o que pensam. O que acharam do fim-de-semana, o que correu bem, o que não correu bem? E se tivermos de mudar alguma coisa, eles têm de decidir. Porque penso que para as equipas não foi melhor, não foi pior. Foi apenas diferente. Preparámos o fim-de-semana de uma forma diferente, mas no final é o mesmo para todos. Por isso, penso que temos de dar prioridade aos adeptos. E eles têm de nos dizer o que não gostaram e tentar melhorar”.