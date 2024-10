F1, Fernando Alonso: “Falta de Safety Cars acontece porque todos estão a 90%

Fernando Alonso sugeriu que a atual geração de carros de Fórmula 1 pode estar a contribuir para uma série recente de corridas sem Safety Cars.

O espanhol da Aston Martin atribui este facto ao comportamento peculiar dos carros com efeito de solo, que podem ter um melhor desempenho quando conduzidos a 90% e não no limite absoluto. Alonso explica que forçar demasiado os carros pode fazer com que o desempenho diminua devido a alterações na plataforma e na altura de condução.

Como resultado, os pilotos correm com mais cautela, o que leva a menos acidentes e incidentes. Isto pode explicar a recente série de nove corridas sem um carro de segurança, incluindo o primeiro Grande Prémio de Singapura sem um.

“Estes carros não são fáceis de conduzir, mas penso que o problema é extrair os 100%”, disse o piloto do Aston Martin. “Por isso, se conduzirmos a 90%, por vezes somos mais rápidos porque não colocamos a plataforma num ângulo ou altura ao solo inconveniente. Não se está a forçar os limites, e é aí que tudo se desmorona. Por isso, por vezes, conduzir a 90% é mais rápido”.

“Baku foi um exemplo muito bom”, disse ele sobre a confusão que estes carros podem provocar. “Eu estava em 15º na Q1, com o problema do Lando. Se não fosse assim, começava em 16º no Grande Prémio e fora da Q1. Sete minutos depois, coloquei outro jogo de pneus e estava em 5º na Q2. Melhorei cerca de 1,1 segundos. Estava a pilotar da mesma forma. Estava a travar nos mesmos pontos. Foi a mesma preparação naquela volta, mas consegui melhorar 1,1 segundos. E alguns de nós fizeram o contrário: foram muito rápidos na Q1 e muito lentos na Q2 e, por vezes, não encontramos explicações sobre quando somos rápidos, quando somos lentos e porquê”.

“Se analisarmos os pormenores e o número ilimitado de sensores que temos no carro, podemos detetar as pequenas diferenças quando o carro está lento. Colocamos o carro em diferentes alturas ao solo em que talvez o carro não esteja feliz e esse tipo de coisas. É por isso que, por vezes, nas corridas, porque todos nós conduzimos a 90%, temos de cuidar dos pneus, da economia de combustível, de todo este tipo de coisas, não vemos muitos problemas e não vemos muitos Safety Cars ou acidentes. Os carros ficam mais felizes quando se conduz a essa velocidade. É um pouco contra o instinto do piloto, que é o de colocar um pneu novo, ir para a qualificação e conduzir a 110% se puder. Mas, com este carro, por vezes é algo que temos de gerir.”