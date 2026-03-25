F1: Fernando Alonso falha dia de imprensa em Suzuka… pelo melhor dos motivos!

Fernando Alonso vai falhar o dia de imprensa de quinta-feira do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, por motivos pessoais ligados ao nascimento do seu primeiro filho, mas a Aston Martin garante que o espanhol estará no circuito a tempo do início da ação em pista, na sexta-feira. Numa curta nota, a equipa confirmou que o bicampeão do mundo “chegará um pouco mais tarde este fim de semana por motivos familiares” e não participará nas habituais obrigações mediáticas, sublinhando que “está tudo bem” e que Alonso estará disponível para a sua primeira sessão de treinos livres.

Apesar da turbulência competitiva, a decisão de Alonso de adiar a viagem para acompanhar o nascimento do filho é vista no paddock como um momento raro em que a vida pessoal se sobrepõe, ainda que por poucas horas, à exigência máxima da Fórmula 1.

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