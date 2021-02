F1, Fernando Alonso falha apresentação do Alpine A521

Já se sabe que Fernando Alonso não vai marcar presença na apresentação do novo monolugar da Alpine F1, pois ainda se encontra em recuperação de um acidente de ciclismo. O bicampeão mundial fraturou o maxilar enquanto andava de bicicleta na Suíça. A Alpine vai revelar o seu A521, na próxima terça-feira através de um evento virtual realizado na sua fábrica de Enstone e a equipa revelou que o espanhol não estará presente: “Lamentamos confirmar que Fernando Alonso não estará presente para as perguntas e respostas dos media nesta ocasião. A situação sanitária e os correspondentes regulamentos em vigor não lhe permitem realizar quaisquer atividades de comunicação e marketing”. Os testes de pré-época realizam-se entre 12 e 14 de março no Bahrein.