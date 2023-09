F1, Fernando Alonso: “Extremamente feliz com o projeto” | AutoSport

Fernando Alonso teve uma corrida para esquecer em Singapura. Os danos na suspensão do seu Aston Martin acabaram por ditar o andamento menos conseguido. Mas o piloto espanhol mantém-se feliz e motivado na Aston Martin.

Depois de um arranque muito forte, a Aston Martin perdeu algum gás e está agora abaixo de equipas como a McLaren, Ferrari e Mercedes, depois de ter sido a segunda força no início do campeonato. Nada que desmotive Alonso, sempre focado no futuro quando questionado se estava desapontando com o atual momento da equipa, Alonso afirmou taxativamente que não:

“De maneira nenhuma”, disse ele. “Estou extremamente feliz com o projeto. Também em corridas difíceis como Singapura ou Monza, todos os nossos relatórios, todas as nossas reuniões com a fábrica, são muito produtivas. É nos fins-de-semana que aprendemos mais durante a época. Por isso, os passos que planeamos para o futuro, ou para o próximo ano, quando chegarmos a essas corridas, são enormes. Nunca vi este tipo de escala em termos de ideias e coisas em cima da mesa. Por isso, a motivação que a equipa tem para se tornar uma equipa de topo, os recursos e a determinação são extraordinários. Estou muito feliz. Temos de aceitar que toda a gente aqui [na F1] tem um nível muito elevado. Todos têm grandes designers, uma grande equipa, túneis de vento, todo este tipo de coisas. Quando pensamos no nosso túnel de vento que será concluído no próximo ano, temos grandes esperanças, a maioria das equipas de topo já tem esse túnel de vento há alguns anos”.