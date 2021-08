F1, Fernando Alonso: “Eu era o mau da fita contra os britânicos” | AutoSport

Fernando Alonso fez um reparo na antevisão do GP da Hungria, em que referiu que a batalha de Max Verstappen contra Lewis Hamilton seria dificultada pela sua nacionalidade. O espanhol explicou o seu raciocinio.

A F1 tem uma forte presença britânica e Alonso considera que isso será uma dificuldade extra para Verstappen nesta luta com Hamilton, algo que o espanhol sentiu nas suas lutas pelo título:

“Tenho sempre a impressão de que quando as coisas ficam um pouco picantes ou tensas na luta pelo título, este desporto, é um ambiente britânico”, disse o espanhol. “As equipas são britânicas, a maioria dos jornalistas e da atenção dos media, equipas de televisão vêm do Reino Unido. Compreensivelmente, há um pouco de preferência pelo piloto do seu país que pode ser competitivo e continuar a ganhar. Foi o que senti quando estava a correr e parecia que era o mau da fita da Fórmula 1, quando estava a tentar lutar contra, normalmente, os britânicos. Quando vi o incidente de Silverstone ou quando vejo Verstappen a receber algumas perguntas, entendo a sua posição, com certeza”.