F1, Fernando Alonso: “eu continuo a ser rápido, são outros que fecham a porta a jovens pilotos” | AutoSport

Há uns dias, na Áustria, Oscar Piastri fez uma ‘careta’ quando um jornalista lhe disse que Fernando Alonso está à procura de renovar contrato com a Alpine por mais dois anos. Tem razão o jovem, nas como o próprio Fernando Alonso refuta, não é ele que está a impedir que jovens pilotos ascendam à Fórmula 1.

Como se sabe, Alonso regressou à F1 2021 com a Alpine, e agora aos 40, quase 41 anos, continua a produzir exibições fantásticas, de fazer crescer água na boca e só mesmo a falta de fiabilidade do seu monolugar o tem impedido de converter em resultados, as boas exibições.

Fernando Alonso foi questionado pela NOS se, se tendo 40 anos, está a bloquear o caminho para talentos como Oscar Piastri: “vejo as coisas de forma diferente. O desporto automóvel é tudo sobre o cronómetro. A questão chave é se ainda és suficientemente rápido. Se fores lento e tiveres um desempenho moderado, bloqueias o caminho para os talentos emergentes. Mas eu continuo a ser rápido. São outros pilotos que fecham a porta a jovens pilotos”. A que pilotos se refere Alonso?