F1, Fernando Alonso: “Estou um pouco desapontado”

Fernando Alonso expressou o seu desapontamento com o desempenho da Aston Martin na atual temporada de F1. A equipa, que já competiu com as quatro principais equipas e garantiu seis pódios nas primeiras oito rondas de 2023, tem tido dificuldades em 2024.

O seu melhor resultado foi um quinto lugar no Grande Prémio da Arábia Saudita, e não tem nenhum pódio nas primeiras 14 corridas. Alonso observou que estão agora a lutar com equipas de nível inferior como a Williams, AlphaTauri e Alpine. Apesar das melhorias em 2022 e de um forte início em 2023, a Aston Martin ficou para trás e está a trabalhar arduamente para melhorar na segunda metade da época.

“Um pouco desapontado”, admitiu o piloto de 43 anos à imprensa, citado pela RacingNews365. “Não podemos esconder o facto de estarmos hoje a lutar com a Williams, a AlphaTauri [RB] e a Alpine e, no ano passado, estávamos a olhar para as quatro primeiras equipas – agora estão fora de alcance e estamos apenas a defender-nos dos que estão atrás.

“Mesmo no início do ano. Especialmente na qualificação, estávamos sempre entre os cinco e os seis primeiros, à mistura”, acrescentou Alonso. “Portanto, definitivamente, temos muito trabalho a fazer na pausa de verão e na segunda parte do ano. Não vamos desistir, mas precisamos de trabalhar”.