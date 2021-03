F1, Fernando Alonso: “Estou muito entusiasmado por estar de volta”

Fernando Alonso regressa em 2021 à F1. Depois de várias incursões por outras categorias, o espanhol volta ao campeonato onde sempre quis estar e onde quer ter sucesso, conquistando o tricampeonato.

Alonso regressa a uma casa que conhece bem, dos tempos em que conquistou o bicampeonato pela Renault. O espanhol não esteve presente na apresentação, com a justificação de que devido às restrições vigentes por causa da pandemia não poderia estar em Enstone. No entanto, muitos dos elementos da equipa que falaram estiveram na apresentação de uma forma virtual. O espanhol recupera de uma cirurgia no maxilar depois de um acidente de bicicleta:

“Estou muito entusiasmado por estar de volta à Fórmula 1 e por fazer parte da Equipa Alpine F1. Tenho trabalhado arduamente para me preparar para voltar a correr na Fórmula 1 e alvo é atacar desde o início. Conduzir o carro pela primeira vez vai ser muito excitante e espero que ambas as fábricas possam apreciar o momento. Temos uma equipa forte e, junto com o Esteban, temos de evoluir em relação ao ano passado e apresentar resultados. Sabemos que vai ser uma época competitiva, mas estamos prontos para o desafio. O carro parece ótimo e eu tenho boas recordações de correr de azul na Fórmula 1”.

