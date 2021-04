F1, Fernando Alonso: “Estou mais ou menos onde eu esperava estar”

As primeiras provas para Fernando Alonso têm sido complicadas. Depois de uma desistência no Bahrein, o piloto espanhol terminou nos pontos após penalizações atribuídas, mas esteve muito discreto ao longo do fim de semana em Ímola. Alonso admitiu que está ainda longe dos níveis de confiança de que necessita:

“Queres estar sempre mais acima e um pouco mais confiante no carro e provavelmente eu não estava confiante no Bahrein ou confiante em Imola”, disse Alonso. “Não estarei também confiante em Portimão. Isto não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Levará o seu tempo. Mas eu estou aqui para trabalhar e para melhorar e uma corrida como em Imola, ajuda muito, porque se pode sentir o carro em condições muito difíceis e aprender muito mais do que numa corrida normal”.

Alonso também prestou homenagem ao companheiro de equipa Esteban Ocon, apontando para o primeiro pódio do francês no ano passado como razão pela qual ele faz uma boa medida de comparação.

“Acabei mesmo atrás de Esteban em Imola”, acrescentou Alonso. “Eu estava à sua frente quando desisti no Bahrein. Ele é um tipo que tem um desempenho muito bom e tem dois anos na equipa. Ele terminou no pódio no ano passado no Bahrein. Imola foi a minha primeira corrida, porque no Bahrein só fiz 30 voltas, e estou mais ou menos onde eu esperava estar”.